Капризов забил 19-й гол в сезоне и продлил результативную серию до четырех матчей

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Он открыл счет в этом матче в первом периоде — 1:0.

Российский форвард забросил 19-ю шайбу в сезоне. Он продлил результативную серию до четырех матчей.

Также в его активе 21 голевая передача в 31 встрече.