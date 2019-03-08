"Эдмонтон" обыграл "Ванкувер", "Калгари" проиграл "Аризоне"

"Эдмонтон" обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это четвертая кряду победа "Ойлерз".

В другой встрече "Аризона" одолела "Калгари" (2:0).Для "Флэймз" это четвертое кряду поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Ванкувер" – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чейссон – 19 (Ганье), 5:21 – 1:0. Кассиан – 12 (Макдэвид, Драйзайтль), 14:07 – 2:0. Ньюджент-Хопкинс – 21 (Макдэвид), 21:02 – 3:0. Бигл – 3 (Бозер, Сотнер), 38:30 – 3:1. Эдлер – 7 (Бозер, Петтерссон), 47:03 – 3:2.

Вратари: Коскинен – Демко (58:45).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 34 (17+14+3) – 37 (18+10+9).

Наши: – – Голдобин (16.28/2/0).

Эдмонтон. Rogers Place.

"Аризона" - "Калгари" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Келлер - 13 (Дворак, Чикран), 10:16 - 1:0. Чикран - 5, 42:49 - 2:0.

Вратари: Кюмпер - Смит (55:24 - 59:04, 59:19).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 25 (15+5+5) - 30 (10+8+12).

Глендейл. Gila River Arena.