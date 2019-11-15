«Эдмонтон» обыграл «Колорадо», Макдэвид набрал 6 очков, Драйзайтль сделал 5 голевых передач
«Эдмонтон» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). «Ойлерз» прервали трехматчевую серию побед «Эвеланш».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)
Голы: Бураковски — 6 (Кадри), 1:20 — 0:1. Ньюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Драйзайтль), 6:16 — 1:1. Макдэвид — 12 (бол., Клефбом, Нил), 12:14 — 2:1. Кассиан — 7 (Драйзайтль, Макдэвид), 12:42 — 3:1. Макдэвид — 13 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 15:51 — 4:1. Макдэвид — 14 (бол., Клефбом, Драйзайтль), 28:32 — 5:1. Бураковски — 7 (Джонсон), 36:36 — 5:2. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 38:15 — 6:2.
Вратари: Смит — Вернер (Бибо, 28:32).
Штраф: 15 — 17.
Броски: 28 (10+13+5) — 33 (11+14+8).
Наши: — - Каменев (9.26/0/0), Ничушкин (14.45/1/0).
15 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.
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