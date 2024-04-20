«Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом» в первом раунде Кубка Стэнли. Первый матч серии состоится ночью 23 апреля. Начало — в 05:00 по московскому времени. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, провинция Альберта, Канада.

«Ванкувер» — «Нэшвилл»: даты матчей и расписание первого раунда серии плей-офф НХЛ

1-й матч. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 23 апреля, 05:00 мск;

2-й матч. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 25 апреля, 05:00 мск;

3-й матч. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 27 апреля, 05:30 мск;

4-й матч. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 29 апреля, 05:30 мск;

5-й матч (при необходимости). «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1 мая;

6-й матч (при необходимости). «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3 мая;

7-й матч (при необходимости). «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 5 мая;

Всего в Кубке Стэнли четыре раунда: 1/4 финала конференции («Восток» и «Запад»), полуфинал конференции, финал конференции, финал Кубка Стэнли. Все серии проводят до четырех побед одной из команд, максимальное число матчей — семь.

В плей-офф вышло всего 16 команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по 8 лучших из Западной и Восточной конференции. Первый раунд плей-офф стартует в ночь с 20 на 21 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас».

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