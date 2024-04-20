Соколов оформил дубль и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов оформил дубль и стал первой звездой встречи.

Благодаря этой победе «Бельвиль» обеспечил себе участие в плей-офф АХЛ во второй раз в истории франшизы.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 71 матч в АХЛ, в которых набрал 46 (21+25) очков.