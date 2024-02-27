«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и прервал 3-матчевую серию поражений

«Эдмонтон» дома победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Победу хозяевам принесли шайбы Зака Хаймана, Леона Драйзайтля, Эвана Бушара и Райана Ньюджента-Хопкинса. В активе Коннора Макдэвида две голевые передачи.

За гостей отличились Тревор Мур и Алекс Лаферрье.

«Эдмонтон» (70 очков) прервал серию из трех поражений подряд и занимает шестое место в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (68) идет седьмым на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Мур — 22 (Байфилд, Энглунд), 6:45 — 0:1. Хаймэн — 39 (Макдэвид), 19:36 — 1:1. Лафферье — 8 (Копитар, Рой), 27:34 — 1:2. Драйзайтль — 28 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 35:56 — 2:2. Бушар — 15 (Драйзайтль, Макдэвид), 41:25 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 16 (Браун, Янмарк), 56:31 — 4:2.

Вратари: Скиннер — Риттих.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (8+11+12) — 40 (11+15+14).

Наши: — - Гавриков (23.33/1/-3).

27 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей