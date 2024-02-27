«Даллас» — «Айлендерс»: видеообзор матча

«Айлендерс» на выезде обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 62 очками в 58 матчах.

«Даллас» идет на второй строчке «Запада» с 79 очками в 60 играх.