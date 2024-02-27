Беднар: «Ничушкин — важная часть «Колорадо». Надеемся, он вернется в хорошем душевном состоянии»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал возвращение нападающего «лавин» Валерия Ничушкина к тренировкам с командой.

«Он — важная часть нашей команды. Статистика довольно очевидна, когда смотришь на матчи, когда он был в составе, и когда не был. Это показывает, как много он значит для команды. Надеемся, он вернется в хорошем душевном состоянии», — приводит слова Беднара The Denver Post.

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. Россиянин вступил в программу помощи игрокам НХЛ.

В сезоне-2023/24 28-летний форвард набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.