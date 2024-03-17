«Эдмонтон» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде победил «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции. «Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.