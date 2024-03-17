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Сегодня, 08:12

Георгиев стал третьей звездой матча против «Эдмонтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев признан третьей звездой матча против Эдмонтона (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила 17 марта. 28-летний россиянин отразил 32 броска.

Первой звездой матча стал защитник «Эвеланш» Шон Уокер который оформил дубль. Второй звездой признан вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, на его счету 41 отраженный бросок.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.

«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 67 44 23 92
2 Каролина 67 41 26 88
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Вашингтон 66 32 34 73
5 Айлендерс 66 29 37 73
6 Нью-Джерси 67 32 35 68
7 Питтсбург 66 29 37 67
8 Коламбус 67 23 44 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 67 34 33 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 65 28 37 60
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 43 25 91
2 Даллас 69 41 28 91
3 Виннипег 66 42 24 89
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Миннесота 68 33 35 74
6 Сент-Луис 67 35 32 73
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 68 42 26 92
2 Эдмонтон 65 40 25 84
3 Лос-Анджелес 67 34 33 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 67 33 34 71
6 Сиэтл 66 28 38 68
7 Анахайм 67 23 44 49
8 Сан-Хосе 66 16 50 39
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Флорида – Тампа-Бэй
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 4 : 2
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Торонто – Каролина
 4 : 5 Б
17.03 02:00
Калгари – Монреаль
 5 : 2
17.03 02:00
Бостон – Филадельфия
 6 : 5
17.03 03:00
Сент-Луис – Миннесота
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Даллас – Лос-Анджелес
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Нэйтан Маккиннон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 114
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 64 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
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Каролина

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