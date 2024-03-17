Георгиев стал третьей звездой матча против «Эдмонтона»
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев признан третьей звездой матча против Эдмонтона (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Игра проходила 17 марта. 28-летний россиянин отразил 32 броска.
Первой звездой матча стал защитник «Эвеланш» Шон Уокер который оформил дубль. Второй звездой признан вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, на его счету 41 отраженный бросок.
«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.
«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|67
|44
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|92
|2
|Каролина
|67
|41
|26
|88
|3
|Филадельфия
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|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|66
|32
|34
|73
|5
|Айлендерс
|66
|29
|37
|73
|6
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|67
|32
|35
|68
|7
|Питтсбург
|66
|29
|37
|67
|8
|Коламбус
|67
|23
|44
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
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|28
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|4
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|5
|Детройт
|67
|34
|33
|74
|6
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|68
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|36
|69
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
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|28
|37
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|2
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|3
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|6
|Сент-Луис
|67
|35
|32
|73
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|67
|33
|34
|71
|6
|Сиэтл
|66
|28
|38
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|66
|16
|50
|39
Результаты / календарь
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22.03
|17.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 1
|17.03
|01:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 5
|17.03
|02:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|4 : 5 Б
|17.03
|02:00
|
Калгари – Монреаль
|5 : 2
|17.03
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|6 : 5
|17.03
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|3 : 2 Б
|17.03
|03:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 1
|17.03
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|17.03
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|1 : 4
|17.03
|05:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|1 : 2
|17.03
|20:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|17.03
|22:30
|
Вегас – Нью-Джерси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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