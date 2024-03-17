«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

«Колорадо» на выезде победил «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Форвард гостей Нэйтан Маккиннон сделал одну голевую передачу. В первом периоде Джонатан Друэн не реализовал буллит. У хозяев голы забивали Уоррен Фогель и Сэм Кэррик.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.

«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Уокер — 8 (Лехконен, Джонсон), 30:39 — 0:1. Фогеле — 16 (Бушар), 45:46 — 1:1. Кэррик — 9 (Янмарк, Перри), 51:48 — 2:1. Уокер — 9 (Миттельштадт, Друэн), 54:40 — 2:2. Лехконен — 12 (Маккиннон, Макар), 64:59 — 2:3.

Нереализованный буллит: Друэн (Колорадо), 24:13.

Вратари: Скиннер — Георгиев.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 34 (10+9+11+4) — 44 (7+16+18+3).

Наши: — - Ничушкин (23.25/4/-1), Тренин (12.05/1/0).

17 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».