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Сегодня, 07:52

«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон»

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Колорадо».
Фото USA Today Sports

«Колорадо» на выезде победил «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Форвард гостей Нэйтан Маккиннон сделал одну голевую передачу. В первом периоде Джонатан Друэн не реализовал буллит. У хозяев голы забивали Уоррен Фогель и Сэм Кэррик.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.

«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Уокер — 8 (Лехконен, Джонсон), 30:39 — 0:1. Фогеле — 16 (Бушар), 45:46 — 1:1. Кэррик — 9 (Янмарк, Перри), 51:48 — 2:1. Уокер — 9 (Миттельштадт, Друэн), 54:40 — 2:2. Лехконен — 12 (Маккиннон, Макар), 64:59 — 2:3.

Нереализованный буллит: Друэн (Колорадо), 24:13.

Вратари: Скиннер — Георгиев.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 34 (10+9+11+4) — 44 (7+16+18+3).

Наши: — - Ничушкин (23.25/4/-1), Тренин (12.05/1/0).

17 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 67 44 23 92
2 Каролина 67 41 26 88
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Вашингтон 66 32 34 73
5 Айлендерс 66 29 37 73
6 Нью-Джерси 67 32 35 68
7 Питтсбург 66 29 37 67
8 Коламбус 67 23 44 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 67 34 33 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 65 28 37 60
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 43 25 91
2 Даллас 69 41 28 91
3 Виннипег 66 42 24 89
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Миннесота 68 33 35 74
6 Сент-Луис 67 35 32 73
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 68 42 26 92
2 Эдмонтон 65 40 25 84
3 Лос-Анджелес 67 34 33 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 67 33 34 71
6 Сиэтл 66 28 38 68
7 Анахайм 67 23 44 49
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И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 68 116
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 66 114
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 55
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 68 48
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 64 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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