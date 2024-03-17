«Колорадо» в овертайме обыграл «Эдмонтон»
«Колорадо» на выезде победил «Эдмонтон» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Форвард гостей Нэйтан Маккиннон сделал одну голевую передачу. В первом периоде Джонатан Друэн не реализовал буллит. У хозяев голы забивали Уоррен Фогель и Сэм Кэррик.
Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 броска и был признан третьей звездой матча.
«Колорадо» одержал шестую победу подряд. «Эвеланш» с 91 очком — на 2-м месте таблицы Западной конференции.
«Эдмонтон» с 84 очками — на 5-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Уокер — 8 (Лехконен, Джонсон), 30:39 — 0:1. Фогеле — 16 (Бушар), 45:46 — 1:1. Кэррик — 9 (Янмарк, Перри), 51:48 — 2:1. Уокер — 9 (Миттельштадт, Друэн), 54:40 — 2:2. Лехконен — 12 (Маккиннон, Макар), 64:59 — 2:3.
Нереализованный буллит: Друэн (Колорадо), 24:13.
Вратари: Скиннер — Георгиев.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 34 (10+9+11+4) — 44 (7+16+18+3).
Наши: — - Ничушкин (23.25/4/-1), Тренин (12.05/1/0).
17 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|67
|44
|23
|92
|2
|Каролина
|67
|41
|26
|88
|3
|Филадельфия
|68
|34
|34
|76
|4
|Вашингтон
|66
|32
|34
|73
|5
|Айлендерс
|66
|29
|37
|73
|6
|Нью-Джерси
|67
|32
|35
|68
|7
|Питтсбург
|66
|29
|37
|67
|8
|Коламбус
|67
|23
|44
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|69
|40
|29
|95
|2
|Флорида
|68
|45
|23
|94
|3
|Торонто
|66
|38
|28
|85
|4
|Тампа-Бэй
|67
|36
|31
|78
|5
|Детройт
|67
|34
|33
|74
|6
|Баффало
|68
|32
|36
|69
|7
|Монреаль
|67
|25
|42
|61
|8
|Оттава
|65
|28
|37
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|43
|25
|91
|2
|Даллас
|69
|41
|28
|91
|3
|Виннипег
|66
|42
|24
|89
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Миннесота
|68
|33
|35
|74
|6
|Сент-Луис
|67
|35
|32
|73
|7
|Аризона
|68
|28
|40
|61
|8
|Чикаго
|67
|18
|49
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|68
|42
|26
|92
|2
|Эдмонтон
|65
|40
|25
|84
|3
|Лос-Анджелес
|67
|34
|33
|79
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|67
|33
|34
|71
|6
|Сиэтл
|66
|28
|38
|68
|7
|Анахайм
|67
|23
|44
|49
|8
|Сан-Хосе
|66
|16
|50
|39
|17.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 1
|17.03
|01:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 5
|17.03
|02:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|4 : 5 Б
|17.03
|02:00
|
Калгари – Монреаль
|5 : 2
|17.03
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|6 : 5
|17.03
|03:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|3 : 2 Б
|17.03
|03:00
|
Даллас – Лос-Анджелес
|4 : 1
|17.03
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|17.03
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|1 : 4
|17.03
|05:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|1 : 2
|17.03
|20:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|- : -
|17.03
|22:30
|
Вегас – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|68
|116
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|114
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|68
|48
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|64
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97