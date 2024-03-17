Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтона» с «Ванкувером»

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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:1).

38-летний россиянин забил победную шайбу.

Первой звездой встречи стал вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен, который отразил 21 из 22 бросков.

Вторая звезда матча — защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, сделавший результативную передачу.