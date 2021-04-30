«Эдмонтон» потерпел поражение от «Калгари»

«Эдмонтон» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Ойлерз» идут на 2-м месте в Северном дивизионе, а «Флеймз» — на 5-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Линдхольм — 16 (Ткачак, Годро), 6:04 — 0:1. Нил — 4 (Расселл, Арчибальд), 13:28 — 1:1. Линдхольм — 17 (Андерссон, Ткачак), 27:07 — 1:2. Дюбе — 9 (Лучич, Андерссон), 52:08 — 1:3.

Вратари: Смит (57:52) — Маркстрем.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (8+9+14) — 30 (7+15+8).

Наши: Куликов (16.20/1/-1) — Нестеров (20.02/0/+2).

30 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».