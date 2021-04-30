Капризов забросил 11 шайб за месяц, выйдя по этому показателю на шестое место в НХЛ среди новичков

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ).

24-летний россиянин забросил 11-ю шайбу за месяц, выйдя на шестое место по этому показателю среди новичков. Форвард Павел Буре отметился 12 голами за «Ванкувер» в марте 1992 года.

В текущем сезоне Капризов провел 49 матчей, в которых набрал 42 (23+19) очка.