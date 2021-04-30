Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Капризов забросил 11 шайб за месяц, выйдя по этому показателю на шестое место в НХЛ среди новичков

06:32
Теги:

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ).

24-летний россиянин забросил 11-ю шайбу за месяц, выйдя на шестое место по этому показателю среди новичков. Форвард Павел Буре отметился 12 голами за «Ванкувер» в марте 1992 года.

В текущем сезоне Капризов провел 49 матчей, в которых набрал 42 (23+19) очка.

Читайте также

«Манчестер Юнайтед» забил «Роме» шесть голов в полуфинале Лиги Европы
«Спартак» потеряет очки с «Арсеналом». «Зенит» не станет чемпионом? Прогнозы на 28-й тур РПЛ
Мичков забил лакросс-гол на юниорском чемпионате мира. Видео
Стало известно, за что удалили Кумана в матче «Барселона» — «Гранада»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд