Капризов забросил 11 шайб за месяц, выйдя по этому показателю на шестое место в НХЛ среди новичков
06:32
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ).
24-летний россиянин забросил 11-ю шайбу за месяц, выйдя на шестое место по этому показателю среди новичков. Форвард Павел Буре отметился 12 голами за «Ванкувер» в марте 1992 года.
В текущем сезоне Капризов провел 49 матчей, в которых набрал 42 (23+19) очка.
Kirill Kaprizov helped the @mnwild salvage a point with his 11th goal since April 1. #NHLStats pic.twitter.com/mSQDjgGxfv— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 30, 2021
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