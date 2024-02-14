«Эдмонтон» победил «Детройт». Макдэвид сделал 6 голевых передач

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

Канадский нападающий «Ойлерз» Конор Макдэвид поучаствовал в шести голах своей команды, сделав 6 голевых передач.

«Эдмонтон» идет на 6-й строчке в Западной конференции — 63 очка. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Детройт» — 8:4 (2:1, 1:2, 5:1)

Голы: Драйзайтль — 24 (Нерс, Сиси), 8:48 — 1:0. Сиси — 1 (Нерс, Макдэвид), 11:05 — 2:0. Дебринкэт — 19 (бол., Кейн, Зайдер), 15:39 — 2:1. Бушар — 12 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 30:17 — 3:1. Велено — 10 (бол., Спронг, Дебринкэт), 31:24 — 3:2. Кейн — 8 (Комфер, Перрон), 34:30 — 3:3. Холлоуэй — 3 (Бушар, Макдэвид), 40:44 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 13 (Макдэвид, Бушар), 43:27 — 5:3. Хаймэн — 33 (Драйзайтль), 52:55 — 6:3. Кейн — 19 (Макдэвид, Дешарне), 53:41 — 7:3. Перрон — 11 (Чиаро, Комфер), 55:10 — 7:4. Нюджент-Хопкинс — 14 (Макдэвид), 57:49 — 8:4.

Вратари: Скиннер — Хуссо (Лион, 8:48).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 36 (11+11+14) — 39 (12+16+11).

Наши: — - Костин (10.22/1/-2).

14 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».