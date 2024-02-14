«Оттава» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У победителей Брэди Ткачак оформил хет-трик, по одному голу забили Клод Жиру, Ридли Грейг и Эрик Браннстрем. За «Блю Джэкетс» отличились Дмитрий Воронков, Бун Дженнер и Джек Рословик.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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