«Эдмонтон» разгромил «Баффало». Макдэвид сделал 4 голевые передачи
«Эдмонтон» крупно обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.
Канадский форвард Коннор Макдэвид сделал четыре голевые передачи.
«Эдмонтон» набрал 88 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Баффало» — 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)
Голы: Петерка — 22 (Так, Томпсон), 1:38 — 0:1. Олофссон — 7 (Байрам, Роусек), 16:34 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 18:55 — 1:2. Экхольм — 6 (Макдэвид, Бушар), 24:26 — 2:2. Петерка — 23 (Клифтон), 36:56 — 2:3. Хаймэн — 49 (Экхольм, Макдэвид), 39:12 — 3:3. Нерс — 9 (Стэчер), 44:38 — 4:3. Экхольм — 7 (Драйзайтль, Макдэвид), 45:40 — 5:3. Хаймэн — 50 (Макдэвид, Драйзайтль), 55:18 — 6:3. Маклеод — 12, 56:58 — 7:3. Браун — 2 (Кэррик, Сиси), 59:51 — 8:3.
Вратари: Скиннер (18:06 — 18:14, 41:46 — 42:02) — Луукконен (51:23 — 51:56).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 39 (16+8+15) — 29 (13+11+5).
22 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|70
|46
|24
|96
|2
|Каролина
|70
|44
|26
|94
|3
|Филадельфия
|70
|35
|35
|79
|4
|Вашингтон
|68
|33
|35
|75
|5
|Айлендерс
|69
|29
|40
|73
|6
|Нью-Джерси
|70
|34
|36
|72
|7
|Питтсбург
|68
|30
|38
|69
|8
|Коламбус
|69
|23
|46
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|71
|41
|30
|97
|2
|Флорида
|69
|45
|24
|94
|3
|Торонто
|68
|39
|29
|87
|4
|Тампа-Бэй
|68
|37
|31
|80
|5
|Детройт
|70
|36
|34
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Монреаль
|68
|25
|43
|62
|8
|Оттава
|68
|28
|40
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|69
|44
|25
|93
|2
|Колорадо
|69
|44
|25
|93
|3
|Даллас
|70
|42
|28
|93
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Сент-Луис
|70
|37
|33
|77
|6
|Миннесота
|70
|34
|36
|76
|7
|Аризона
|69
|28
|41
|61
|8
|Чикаго
|69
|19
|50
|43
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|69
|43
|26
|94
|2
|Эдмонтон
|67
|42
|25
|88
|3
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|83
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|79
|5
|Калгари
|68
|33
|35
|71
|6
|Сиэтл
|67
|28
|39
|68
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|49
|8
|Сан-Хосе
|68
|16
|52
|39
|22.03
|02:00
|
Бостон – Рейнджерс
|2 : 5
|22.03
|02:00
|
Флорида – Нэшвилл
|0 : 3
|22.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|4 : 1
|22.03
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|2 : 5
|22.03
|02:00
|
Детройт – Айлендерс
|6 : 3
|22.03
|02:00
|
Каролина – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|22.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|8 : 3
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -
|22.03
|05:00
|
Ванкувер – Монреаль
|- : -
|22.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|22.03
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|118
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|69
|117
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|112
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|66
|50
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|69
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Джейк Аллен
Нью-Джерси
|4
|1.76