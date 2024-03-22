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Сегодня, 06:43

«Эдмонтон» разгромил «Баффало». Макдэвид сделал 4 голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» крупно обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.

Канадский форвард Коннор Макдэвид сделал четыре голевые передачи.

«Эдмонтон» набрал 88 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Баффало» — 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)

Голы: Петерка — 22 (Так, Томпсон), 1:38 — 0:1. Олофссон — 7 (Байрам, Роусек), 16:34 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 18:55 — 1:2. Экхольм — 6 (Макдэвид, Бушар), 24:26 — 2:2. Петерка — 23 (Клифтон), 36:56 — 2:3. Хаймэн — 49 (Экхольм, Макдэвид), 39:12 — 3:3. Нерс — 9 (Стэчер), 44:38 — 4:3. Экхольм — 7 (Драйзайтль, Макдэвид), 45:40 — 5:3. Хаймэн — 50 (Макдэвид, Драйзайтль), 55:18 — 6:3. Маклеод — 12, 56:58 — 7:3. Браун — 2 (Кэррик, Сиси), 59:51 — 8:3.

Вратари: Скиннер (18:06 — 18:14, 41:46 — 42:02) — Луукконен (51:23 — 51:56).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (16+8+15) — 29 (13+11+5).

22 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 70 46 24 96
2 Каролина 70 44 26 94
3 Филадельфия 70 35 35 79
4 Вашингтон 68 33 35 75
5 Айлендерс 69 29 40 73
6 Нью-Джерси 70 34 36 72
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 41 30 97
2 Флорида 69 45 24 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 70 36 34 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 68 28 40 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 69 44 25 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 70 42 28 93
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Сент-Луис 70 37 33 77
6 Миннесота 70 34 36 76
7 Аризона 69 28 41 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 67 42 25 88
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
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22.03 02:00
Бостон – Рейнджерс
2 : 5
22.03 02:00
Флорида – Нэшвилл
 0 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Виннипег
 4 : 1
22.03 02:00
Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
22.03 02:00
Детройт – Айлендерс
6 : 3
22.03 02:00
Каролина – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
22.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 8 : 3
22.03 05:00
Анахайм – Чикаго
 - : -
22.03 05:00
Ванкувер – Монреаль
 - : -
22.03 05:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
22.03 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 112
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 66 50
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 69 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Джейк Аллен

Джейк Аллен

Нью-Джерси

 4 1.76
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