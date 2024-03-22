«Эдмонтон» разгромил «Баффало». Макдэвид сделал 4 голевые передачи

«Эдмонтон» крупно обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. «Ойлерз» одержали вторую победу подряд.

Канадский форвард Коннор Макдэвид сделал четыре голевые передачи.

«Эдмонтон» набрал 88 очков и занимает 5-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 71 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Баффало» — 8:3 (1:2, 2:1, 5:0)

Голы: Петерка — 22 (Так, Томпсон), 1:38 — 0:1. Олофссон — 7 (Байрам, Роусек), 16:34 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 18:55 — 1:2. Экхольм — 6 (Макдэвид, Бушар), 24:26 — 2:2. Петерка — 23 (Клифтон), 36:56 — 2:3. Хаймэн — 49 (Экхольм, Макдэвид), 39:12 — 3:3. Нерс — 9 (Стэчер), 44:38 — 4:3. Экхольм — 7 (Драйзайтль, Макдэвид), 45:40 — 5:3. Хаймэн — 50 (Макдэвид, Драйзайтль), 55:18 — 6:3. Маклеод — 12, 56:58 — 7:3. Браун — 2 (Кэррик, Сиси), 59:51 — 8:3.

Вратари: Скиннер (18:06 — 18:14, 41:46 — 42:02) — Луукконен (51:23 — 51:56).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 39 (16+8+15) — 29 (13+11+5).

22 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.