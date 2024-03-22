«Детройт» — «Айлендерс»: видеообзор матча

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«Айлендерс» на выезде проиграли «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Команда из Нью-Йорка потерпела шестое поражение подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

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