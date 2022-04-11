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Сегодня, 10:00

Джордан Стаал установил новый рекорд НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:2. В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил форвард Джордан Стаал.

Таким образом, он стал обладателем нового уникального рекорда. 33-летний канадец стал обладателем самой продолжительной серии между двумя хет-триками за карьеру.

Последний раз он забивал три гола за игру 11 ноября 2008 года. Таким образом, следующий хет-трик он сделал спустя 4898 дней.

Прошлое достижение принадлежало Диту Клэпперу, которое было установлено во времена Второй мировой войны. Его хет-трики разделяли 4363 дня.

Джордан Стаал
ХК Анахайм Дакс
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 73 34 39 79
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
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11.04 01:00
Каролина – Анахайм
 5 : 2
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Чикаго – Даллас
 4 : 6
11.04 02:30
Оттава – Виннипег
 3 : 4
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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