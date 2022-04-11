Джордан Стаал установил новый рекорд НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:2. В составе «Харрикейнз» хет-трик оформил форвард Джордан Стаал.

Таким образом, он стал обладателем нового уникального рекорда. 33-летний канадец стал обладателем самой продолжительной серии между двумя хет-триками за карьеру.

Последний раз он забивал три гола за игру 11 ноября 2008 года. Таким образом, следующий хет-трик он сделал спустя 4898 дней.

Прошлое достижение принадлежало Диту Клэпперу, которое было установлено во времена Второй мировой войны. Его хет-трики разделяли 4363 дня.