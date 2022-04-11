36-летний Гецлаф чуть не подрался с 22-летним Андреем Свечниковым

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф затеял потасовку с российским форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

В одном из эпизодов Свечников сбил Гецлафа, после чего канадец попытался подраться с россиянином. Однако, судьям удалось не допустить серьезного столкновения между игроками и быстро растащить их.

Напомним, что в этой встрече 22-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Он стал второй звездой матча против «Анахайма» (5:2).

Гецлаф проводит последний сезон в карьере. 36-летний канадец уже объявил, что после окончания регулярного чемпионата завершит профессиональную карьеру.