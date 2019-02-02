Джон Купер: "Сегодня Василевский был нашей скалой"

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер - об игре голкипера Андрея Василевского в матче с "Айлендерс" (1:0 Б). В этой игре он сделал 36 сэйвов и не позволил соперникам поразить ворота.

- Сегодня он был нашей скалой, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

- Оба вратаря сыграли невероятно, сделав несколько классных сэйвов, - сказал главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц.

Российский голкипер также был признан первой звездой дня в НХЛ.

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