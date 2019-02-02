11:26 | Хоккей — НХЛ

Джон Купер: "Сегодня Василевский был нашей скалой"

Обсудить
0

Главный тренер "Тампы-Бэй"  Джон Купер - об игре голкипера Андрея Василевского в матче с "Айлендерс" (1:0 Б). В этой игре он сделал 36 сэйвов и не позволил соперникам поразить ворота.

- Сегодня он был нашей скалой, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

- Оба вратаря сыграли невероятно, сделав несколько классных сэйвов, - сказал главный тренер "Айлендерс" Барри Тротц.

Российский голкипер также был признан первой звездой дня в НХЛ.

Все об НХЛ - здесь

 

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-season-2018-19-roundup-february-1/c-304405108

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ