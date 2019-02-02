Василевский - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала трех звезд игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой дня признан российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (1:0 Б) отразил все 36 бросков по своим воротам, а также сделал четвертый шатаут в текущем сезоне.



Второй звездой стал форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, который в игре с "Оттавой" (5:3) забросил две шайбы.



Третьей звездой назван нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, набравший 4 (2+2) очка в матче с "Баффало" (7:3). Он также достиг отметки в 900 баллов в НХЛ.

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