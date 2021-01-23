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Джо Торнтон выбыл минимум на месяц из-за травмы

08:21
Джо Торнтон. Фото nhl.com
Джо Торнтон. Фото nhl.com
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Нападающий «Торонто» Джо Торнтон пропустит не менее месяца из-за перелома ребра, сообщает сайт НХЛ.

Торнтон получил травму в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (1:3), когда ударился в борт на третьей минуте третьего периода после силового приема соперника.

16 октября Торнтон подписал годичный контракт с «Торонто» после 15 сезонов в составе «Сан-Хосе». В пяти матчах 41-летний форвард набрал 2 (1+1) очка.

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