Джек Хьюз повторил достижение Гретцки 37-летней давности

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз повторил достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

22-летний нападающий отдал три голевые передачи в матче против «Вашингтона» (4:6). Хьюз стал третьим игроком в истории НХЛ, который в течение двух календарных дней дважды отметился ассистентским хет-триком за один период. Последним, кому покорялось это достижение, был Гретцки.

Всего на счету форварда «Дэвилз» 17 (4+13) очков в 6 матчах текущего сезона НХЛ.