«Рочестер» переиграл «Шарлотт». Кисаков забросил одну шайбу

«Рочестер» выиграл у «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 4:3. Фарм-клуб «Флориды» потерпел второе поражение подряд.

В составе победителей одну шайбу забросил российский форвард Александр Кисаков. На счету защитника Никиты Новикова — голевая передача.

«Рочестер», который является фарм-клубом «Баффало», с 7 очками занимает 2-е место в Северном дивизионе. «Шарлотт» идет на 6-й строчке в Атлантическом дивизионе (4 очка).