Дюшен может перейти в "Аризону"

Нападающий "Коламбуса" Мэтт Дюшен, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, интересен "Аризоне", информирует TSN. Как отмечается, для клуба это основная цель на рынке свободных агентов.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему канадцу со стороны "Нэшвилла" и "Монреаля".

По ходу текущего сезона Дюшен был обменян из "Оттавы" в "Коламбус", с которым дошел до полуфинала Восточной конференции. В 73 матчах регулярного чемпионата на счету Мэтта 70 (31+39) очков. В 10 встречах плей-офф форвард набрал 10 (5+5) баллов.