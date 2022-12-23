Кожевников — о безголевой серии Овечкина: «Он же не машина и не робот»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Он же не машина и не робот. Только и роботы могут ломаться и давать сбой. С ним играют каждый раз по-другому. Желание у соперников противостоять ему, не дать забросить. Ничего страшного, пробьется», — цитирует Vprognoze.ru Кожевникова.

Последний раз Овечкин забивал в игре против «Чикаго» (7:3), которая состоялась в ночь на 14 декабря. Тогда он оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов в НХЛ.

Следующий матч в НХЛ «Вашингтон» проведет 24 декабря против «Виннипега».