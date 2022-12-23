Жамнов оценил значимость Малкина для «Питтсбурга» и российского хоккея

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» оценил значимость нападающего Евгения Малкина для «Питтсбурга» и российского хоккея.

— Евгений Малкин недавно отметил юбилей — 1000 матчей в НХЛ. Видели церемонию, которую устроил «Питтсбург»?

— Они умеют это делать. Женя заслужил — провел столько лет в одном клубе, выиграл три Кубка Стэнли. Он — живая легенда «Питтсбурга» и российского хоккея.

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