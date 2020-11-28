Двух россиян выберут в первом раунде драфта-2021 по версии Sportsnet

Интернет-портал Sportsnet составил предварительный рейтинг драфта новичков, который состоится в 2021 году. В него попали 32 хоккеиста, которые могут быть выбраны в первом раунде.

В этот список вошли только два представителя России. Это защитники Даниил Чайка (19-е место) и Артем Грушников (27-е место).

17-летний Грушников в предстоящем сезоне должен играть за «Гамильтон» из Юниорской лиги Онтарио. Права на 18-летнего Чайку также принадлежат команде из этой лиги — «Гельфу». Однако пока защитник выступает в России и успел провести 6 матчей за ЦСКА.

Тройку лидеров рейтинга составили также одни защитники: Оуэн Пауэр (Канада), Карсон Ламбос (Канада) и Симон Эдвинссон (Швеция).