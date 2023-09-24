«Аризона» в предсезонном матче обыграла «Сент-Луис», Торопченко забил гол

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«Аризона» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Сент-Луис» со счетом 5:1.

В составе «блюзменов» единственную шайбу забросил Алексей Торопченко.

В следующем матче «Аризона» 25 сентября сыграет с «Далласом», «Сент-Луис» 27 сентября встретится с «Коламбусом».