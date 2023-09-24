«Аризона» в предсезонном матче обыграла «Сент-Луис», Торопченко забил гол
«Аризона» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Сент-Луис» со счетом 5:1.
В составе «блюзменов» единственную шайбу забросил Алексей Торопченко.
В следующем матче «Аризона» 25 сентября сыграет с «Далласом», «Сент-Луис» 27 сентября встретится с «Коламбусом».
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16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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