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Сегодня, 06:05

«Аризона» в предсезонном матче обыграла «Сент-Луис», Торопченко забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Аризона» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Сент-Луис» со счетом 5:1.

В составе «блюзменов» единственную шайбу забросил Алексей Торопченко.

В следующем матче «Аризона» 25 сентября сыграет с «Далласом», «Сент-Луис» 27 сентября встретится с «Коламбусом».

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Сент-Луис Блюз
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Торопченко забил в предсезонном матче за «Сент-Луис»
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