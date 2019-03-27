Два очка Овечкина и ассистентский хет-трик Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину"

"Вашингтон" переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это вторая подряд победа "Кэпиталз".
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом и голевой передачей, Евгений Кузнецов сделал оформил ассистентский хет-трик, а Дмитрий Орлов набрал 1 (0+1) очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Каролина" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Оши - 23 (Кузнецов, Хагелин), 16:29 - 1:0. Хэмилтон - 15 (Уильямс, Нидеррайтер), 35:38 - 1:1. Овечкин - 49 (Уилсон, Кузнецов), 44:31 - 2:1. Карлсон - 13 (Орлов, Кузнецов), 51:16 - 3:1. Бэкстрем - 19 (п.в., Овечкин, Карлсон), 57:33 - 4:1.
Вратари: Холтби - Мразек (35:17 - 35:38, 56:52 - 57:33).
Штраф: 0 - 4.
Броски: 28 (10+11+7) - 28 (10+7+11).
Наши: Кузнецов (19.17/3/+2), Овечкин (20.48/5/+3), Орлов (20.55/1/+3) - Свечников (14.20/3/0).
27 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
FORTY FREAKING NINE. #ALLCAPS @ovi8 pic.twitter.com/BtgZN37Rl2– Washington Capitals (@Capitals) 27 марта 2019 г.