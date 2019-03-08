Дубль Анисимова помог "Чикаго" переиграть "Баффало"

"Чикаго" по буллитам обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Это третье кряду поражение "Сэйбрз".

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов отметился дублем. Теперь на его счету 13 заброшенных шайб в этом сезоне. Россиянин был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Баффало" - 5:4 Б (2:0, 0:3, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кит - 4 (Тэйвз, Кейн), 16:01 - 1:0. Анисимов - 12 (Кахун, Кейн), 18:26 - 2:0. Соботка - 5 (Гиргенсонс, Томпсон), 23:16 - 2:1. Монтур - 7 (Уилсон, Богосян), 24:39 - 2:2. Богосян - 3 (мен., Родригес), 26:45 - 2:3. Анисимов - 13, 44:48 - 3:3. Окпосо - 11 (Родригес, Шири), 47:20 - 3:4. Перлини - 8 (Тэйвз, Куккук), 47:57 - 4:4.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Кроуфорд - Хаттон (23:04 - 23:16).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 45 (16+12+10+7) - 39 (14+12+8+5).

Наши: Анисимов (18.37/2/+2) - -.

8 марта. Чикаго. United Center.