НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Драйзайтль вошел в историю Эдмонтона, отдав шесть результативных передач

08:05
Теги:

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (8:5) отдал шесть результативных передач.

Как сообщает Twitter НХЛ 1 февраля, 25-летний немецкий форвард стал четвертым хоккеистом в истории клуба и первым за последние 34 года, кому удалось отметиться 6 или более результативными передачами в одной игре.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который отдал семь голевых передач за матч в феврале 1986 года.

В этом сезоне Драйзайтль провел 11 матчей и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+7».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир