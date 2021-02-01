Драйзайтль вошел в историю Эдмонтона, отдав шесть результативных передач
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (8:5) отдал шесть результативных передач.
Как сообщает Twitter НХЛ 1 февраля, 25-летний немецкий форвард стал четвертым хоккеистом в истории клуба и первым за последние 34 года, кому удалось отметиться 6 или более результативными передачами в одной игре.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который отдал семь голевых передач за матч в феврале 1986 года.
В этом сезоне Драйзайтль провел 11 матчей и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+7».
Leon Draisaitl is the fourth different player in @EdmontonOilers history — and first in nearly 34 years — to record 6+ assists in a game (regular season or playoffs). #NHLStats— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 1, 2021
Will he match @WayneGretzky's franchise record in the third period? pic.twitter.com/SH3Z4HCpVO
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