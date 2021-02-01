Драйзайтль вошел в историю Эдмонтона, отдав шесть результативных передач

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (8:5) отдал шесть результативных передач.

Как сообщает Twitter НХЛ 1 февраля, 25-летний немецкий форвард стал четвертым хоккеистом в истории клуба и первым за последние 34 года, кому удалось отметиться 6 или более результативными передачами в одной игре.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который отдал семь голевых передач за матч в феврале 1986 года.

В этом сезоне Драйзайтль провел 11 матчей и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+7».