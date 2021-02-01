«Эдмонтон» в сверхрезультативном матче обыграл «Оттаву», Драйзайтль набрал 6 очков

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 8:5.

Команды забросили в первом периоде 8 шайб. Форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль сделал 6 результативных передач, его партнер Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очков. Российские игроки «Сенаторз» Артем Зуб и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами.

После этого матча «Эдмонтон» с 10 очками знанимает пятое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 3 очками — на седьмой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 8:5 (5:3, 3:0, 0:2)

Голы: Кахун — 2 (Драйзайтль), 0:08 — 1:0. Нил — 1 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:15 — 2:0. Уайт — 1 (Дадонов, Пол), 5:38 — 2:1. Бэрри — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 7:20 — 3:1. Нил — 2 (Террис), 9:42 — 4:1. Ньюджент-Хопкинс — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 13:42 — 5:1. Ткачак — 3 (К. Браун, Зуб), 16:06 — 5:2. Батерсон — 1 (бол., Райлли, Ткачак), 17:38 — 5:3. Макдэвид — 8 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 20:42 — 6:3. Нерс — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 31:31 — 7:3. Ямамото — 4 (Драйзайтль, Бэрри), 39:43 — 8:3. Штюцле — 2 (бол., Уайт, Норрис), 48:08 — 8:4. Уотсон — 3 (Гудбрэнсон, Тирни), 48:55 — 8:5.

Вратари: Скиннер — Мюррей (Хегберг, 7:20).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (12+14+5) — 38 (14+12+12).

Наши: — - Дадонов (17.40/0/0), Зайцев (20.10/2/-2), Зуб (13.32/1/0).

1 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».