Зуб отдал голевую передачу в дебютном матче за «Оттаву» в НХЛ

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб в дебютной встрече за клуб смог отдать результативную передачу. Это произолшло на 17-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:8). Гол с передачи россиянина забил Брэди Ткачук.

Напомним, что в КХЛ 25-летний Зуб выступал за «Амур» и СКА. Всего в российской лиге он провел 308 матчей, в которых набрал 65 (20+45) очков при показателе полезности «+78».

В составе «Сенаторз» результативную передачу на свой счет в прошедшей встрече записал россиянин Евгений Дадонов.

«Эдмонтон» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Оттава» с тремя баллами — на седьмой строчке.