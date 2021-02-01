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Зуб отдал голевую передачу в дебютном матче за «Оттаву» в НХЛ

08:05
Артем Зуб. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Зуб. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб в дебютной встрече за клуб смог отдать результативную передачу. Это произолшло на 17-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:8). Гол с передачи россиянина забил Брэди Ткачук.

Напомним, что в КХЛ 25-летний Зуб выступал за «Амур» и СКА. Всего в российской лиге он провел 308 матчей, в которых набрал 65 (20+45) очков при показателе полезности «+78».

В составе «Сенаторз» результативную передачу на свой счет в прошедшей встрече записал россиянин Евгений Дадонов.

«Эдмонтон» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Оттава» с тремя баллами — на седьмой строчке.

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