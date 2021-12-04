Драйзайтль провел 500-й матч в НХЛ. Он набрал 549 очков

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 3:4.

Для форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля эта встреча стала 500-й в лиге. За это время 26-летний немец набрал 549 (220+329) очков.

В текущем сезоне Драйзайтль провел 22 матча, в которых набрал 43 (21+22) очка.