Драйзайтль провел 500-й матч в НХЛ. Он набрал 549 очков
09:10
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 3:4.
Для форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля эта встреча стала 500-й в лиге. За это время 26-летний немец набрал 549 (220+329) очков.
В текущем сезоне Драйзайтль провел 22 матча, в которых набрал 43 (21+22) очка.
Already has a goal in his 500th @NHL game.— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 4, 2021
Congrats Leon!#LetsGoOilers pic.twitter.com/W3yd80v7JL
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю