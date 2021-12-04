Форвард «Торонто» Илья Михеев прокомментировал возвращение к тренировкам с командой.

«Раньше я никогда не ломал палец, так что сначала даже не почувствовал, что он сломан. Понял это только после того, как вернулся в раздевалку. Неудачи случаются, и сейчас уже невозможно что-либо изменить. Нужно продолжать работать. Надеюсь, в скором времени я смогу сыграть. Когда именно? Не знаю, посмотрим по моему состоянию, будем двигаться к возвращению шаг за шагом.

Сейчас мне нужно потренироваться вместе с ребятами, потому что занятие с тренером один на один и тренировка с партнерами — это совершенно разные вещи. С каждым днем я чувствую себя все лучше и делаю маленький шаг вперед. Конечно, я очень рад снова тренироваться вместе с командой и проводить время с парнями. Потому что тренироваться одному было совсем не весело», — приводит слова Михеева официальный сайт НХЛ.

3 декабря Михеев вернулся к тренировкам с «Торонто». В октябре у хоккеиста был диагностирован перелом пальца. 27-летний россиянин принял участие в трех предсезонных играх за «Торонто», в которых отметился одной заброшенной шайбой. В сезоне НХЛ-2021/22 пока не провел ни одного матча.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Михеев набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах.