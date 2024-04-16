Двое россиян возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ

Центральное скаутское бюро НХЛ составило рейтинг драфта НХЛ-2024 среди игроков из Европы.

На первом месте находится российский защитник «Торпедо» Антон Силаев. Вторым в рейтинге идет форвард Иван Демидов из системы СКА. На девятой строчке располагается нападающий молодежного «Динамо» Игорь Чернышов.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Антон Силаев («Торпедо»).

2. Иван Демидов (СКА).

3. Конста Хелениус («Юкурит»).

4. Адам Иржичек (Чехия).

5. Михаэль Брандсегг-Нюгорд (Норвегия).

6. Эмиль Хэмминг (Финляндия).

7. Лео Салин Валениус (Швеция).

8. Арон Кивихарью (Финляндия).

9. Игорь Чернышов («Динамо» Москва).

10. Линус Эрикссон (Швеция).

Драфт НХЛ-2024 пройдет с 28 по 29 июня в Парадайсе.