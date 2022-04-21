Драфт-лотерея НХЛ пройдет 10 мая

Определена дата проведения драфт-лотерии НХЛ. Процедура пройдет 10 мая, сообщает The Athletic.

В ней примут участие 16 клубов, которые не попали в плей-офф НХЛ. Команда, занявшая последнее место по итогам регулярного чемпионата, не может опуститься ниже выбора под общим третьим номером.

Драфт НХЛ 2022 года пройдет с 7 по 8 июля 2022 года в Монреале, Квебек, Канада на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс»