Дорофеев забросил дебютный гол за «Вегас»

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

22-летний россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и сделал счет 3:2. Для Дорофеева это первый гол за «Голден Найтс».

В текущем сезоне Дорофеев провел 32 матча за фарм-клуб «Вегаса», в которых набрал 17 (9+8) очков.