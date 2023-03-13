Дорофеев забросил дебютный гол за «Вегас»
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
22-летний россиянин забросил шайбу на 46-й минуте и сделал счет 3:2. Для Дорофеева это первый гол за «Голден Найтс».
В текущем сезоне Дорофеев провел 32 матча за фарм-клуб «Вегаса», в которых набрал 17 (9+8) очков.
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|37
|29
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|66
|34
|32
|78
|5
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|34
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|76
|6
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|И
|В
|П
|О
|1
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|66
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|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|63
|32
|31
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
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|50
Результаты / календарь
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18.03
|13.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|- : -
|13.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|13.03
|02:00
|
Сент-Луис – Вегас
|- : -
|13.03
|04:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|13.03
|04:30
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|13.03
|04:30
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|65
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21
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