«Питтсбург» в овертайме обыграл «Рейнджерс», у Малкина две результативные передачи
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Рейнджерс» со счетом 3:2.
В составе «Пингвинз» отличились Рикард Ракелль, Джейон Закер и Крис Летанг, Евгений Малкин отметился двумя ассистами. У гостей шайбы забросили Барклай Гудроу и Крис Крайдер.
После этого матча «Питтсбург» с 78 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 84 очками — на шестой строчке.
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«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Ракелль — 23 (бол., Кросби, Малкин), 6:03 — 1:0. Гудроу — 11 (Веси, Мотт), 11:18 — 1:1. Зукер — 24 (Дюмулин), 21:21 — 2:1. Крайдер — 28 (Трочек), 49:09 — 2:2. Летанг — 9 (бол., Малкин, Кросби), 61:38 — 3:2.
Вратари: Джерри — Галак.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (15+11+8+1) — 29 (6+11+12+0).
Наши: Куликов (8.13/0/0), Малкин (18.59/2/-2) — Панарин (18.19/1/-1), Тарасенко (15.22/6/-1).
12 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|43
|21
|94
|2
|Нью-Джерси
|65
|43
|22
|92
|3
|Рейнджерс
|66
|37
|29
|84
|4
|Питтсбург
|66
|34
|32
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|65
|50
|15
|105
|2
|Торонто
|65
|40
|25
|88
|3
|Тампа-Бэй
|66
|39
|27
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Оттава
|65
|33
|32
|70
|6
|Баффало
|65
|32
|33
|69
|7
|Детройт
|66
|30
|36
|69
|8
|Монреаль
|66
|26
|40
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|36
|30
|85
|2
|Миннесота
|66
|38
|28
|83
|3
|Колорадо
|64
|36
|28
|78
|4
|Виннипег
|66
|37
|29
|77
|5
|Нэшвилл
|63
|32
|31
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|29
|36
|63
|7
|Аризона
|66
|23
|43
|57
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|66
|40
|26
|86
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|66
|37
|29
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|66
|29
|37
|71
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|66
|22
|44
|53
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|13.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|- : -
|13.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|13.03
|02:00
|
Сент-Луис – Вегас
|- : -
|13.03
|04:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|13.03
|04:30
|
Аризона – Миннесота
|- : -
|13.03
|04:30
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|66
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|65
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|66
|43
|И
|КН
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21