Дорофеев в матче с «Нью-Джерси» забросил седьмую шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

23-летний россиянин забросил шайбу на седьмой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Дорофеева 14 (7+7) очков в 27 матчах сезона.