Дэвид Куинн: «Соперник не расслабится, пока Панарин не сядет на скамейку»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился впечатлениями от игры Артемия Панарина в матче с «Вашингтоном» (4:1). Российский форвард оформил дубль.

— В каком бы звене он ни играл, соперник никогда не расслабится, пока он не сядет на скамейку, — приводит слова Куинна российская версия официального сайта НХЛ. — Он настолько неуловим на льду, у него такое чутье и видение площадки, такое катание и такие уникальные «хоккейные» мозги, что он в одиночку способен решить исход любого матча. Каждый раз, когда он выходит на лед, за ним одно удовольствие наблюдать. И мне кажется, он чувствует себя в Нью-Йорке все более и более комфортно.

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