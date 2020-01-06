Дэвид Куинн: «Шестеркин сделал все, что от него требуется»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал про прогресс российского вратаря Игоря Шестеркина. Голкипер дебютирует в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Колорадо». Встреча пройдет 7 января, начало — в 03.00 (мск).

Вратарь Хенрик Лундквист останется в запасе.

— Я просто думаю, что это естественный прогресс, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как он это делал в АХЛ — вы звоните ему и даете возможность проявить себя, — сказал Куинн в интервью пресс-службе «Рейнджерс». — Он сделал все, что от него требуется. У него было все хорошо в «Хартфорде», поэтому сейчас он готовится к своей первой игре в НХЛ.