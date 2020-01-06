Дэвид Куинн: «Шестеркин сделал все, что от него требуется»
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал про прогресс российского вратаря Игоря Шестеркина. Голкипер дебютирует в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Колорадо». Встреча пройдет 7 января, начало — в 03.00 (мск).
Вратарь Хенрик Лундквист останется в запасе.
— Я просто думаю, что это естественный прогресс, когда у вас есть парень, играющий так же хорошо, как он это делал в АХЛ — вы звоните ему и даете возможность проявить себя, — сказал Куинн в интервью пресс-службе «Рейнджерс». — Он сделал все, что от него требуется. У него было все хорошо в «Хартфорде», поэтому сейчас он готовится к своей первой игре в НХЛ.
«I just think it's a natural progression, when you have a guy playing as well as he was in the AHL — you call him up and you give him an opportunity. He played his way into this opportunity. It has nothing to do with Hank or Georgie.» — Coach Quinn pic.twitter.com/Fv5mYSeIl9— New York Rangers (@NYRangers) January 6, 2020