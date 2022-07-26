Дэвид Куинн назначен главным тренером «Сан-Хосе»

Дэвид Куинн 26 июля был официально назначен новым главным тренером «Сан-Хосе», сообщает сайт клуба.

В этом сезоне он возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и чемпионате мира в Финляндии.

55-летний тренер известен в НХЛ по работе в «Рейнджерс» на протяжении трех сезонов (с 2018 по 2021 год). До этого он несколько лет тренировал команду Бостонского университета.

В июле пост главного тренера «Шаркс» покинул Боб Бугнер. Также клуб покинули три его помощника.

В прошедшем сезоне «Сан-Хосе» впервые в истории пропустил плей-офф в третий раз подряд. Клуб занял 12-е место в Западной конференции НХЛ.