«Вегас» уступил «Детройту», несмотря на гол Барбашева

«Детройт» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев дважды забросил Дилан Ларкин, Мориц Зайдер и Лукас Рэймонд сделали по две результативные передачи. Российский нападающий гостей Иван Барбашев забил один гол.

«Детройт» поднялся на седьмое место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 49 матчах.

«Вегас» идет пятым на «Западе» с 64 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вегас» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Голы: Ларкин — 21 (Дебринкэт, Раймонд), 5:04 — 1:0. Уолман — 9 (Перрон, Зайдер), 7:00 — 2:0. Барбашев — 13 (Руа, Мартинес), 8:02 — 2:1. Коттер — 6 (Мартинес, Пьетранджело), 10:55 — 2:2. Велено — 9 (бол., Зайдер, Фаббри), 18:17 — 3:2. Копп — 10 (Расмуссен), 51:47 — 4:2. Ларкин — 22 (п.в., Комфер, Раймонд), 58:30 — 5:2.

Вратари: Лион — Томпсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (8+15+6) — 30 (10+11+9).

Наши: Костин (8.41/0/0) — Барбашев (18.26/1/-1).

28 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей