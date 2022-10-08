«Торонто» уступил «Детройту» в предсезонном матче, Самсонов отразил 23 броска

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ уступил «Детройту» со счетом 2:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Ник Абруццезе и Расмус Садин, при этом команда вела со счетом 2:0. У «Рэд Уингз» дубль оформил Тайлер Бертуцци, еще по шайбе забросили Элмер Седерблум и Джо Велено.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отыграл весь матч и отразил 23 броска из 26, форвард Семен Дер-Аргучинцев завершил встречу с показателем полезности «-2».

В следующем матче предсезонки «Торонто» и «Детройт» снова встретятся 9 октября.