Подколзин и Кузьменко выйдут на предсезонный матч «Ванкувера» против «Аризоны»

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«Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ на своем льду сыграет с «Аризоной».

В составе «Кэнакс» форвард Андрей Кузьменко выйдет во втором звене, форвард Василий Подколзин — в третьем.

Матч «Ванкувер» — «Аризона» пройдет сегодня, 8 октября и начнется в 5.00 мск.