Самсонов в матче с «Детройтом» пропустил шайбу после рикошета от штанги, перекладины и своей клюшки

«Торонто» в предсезонном матче НХЛ встречается с «Детройтом».

На 18-й минуте шайбу забросил форвард «Рэд Уингз» Тайлер Бертуцци. При этом шайба залетела после рикошета от штанги, перекладины и вратаря «Мэйпл Ливз» Ильи Самсонова.

Самсонов перешел в «Торонто» летом 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний россиянин защищал цвета «Вашингтона».