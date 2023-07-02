Густафссон подписал однолетний контракт с «Рейнджерс»

Защитник Эрик Густафссон подписал контракт с «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним шведом рассчитано на один год.

В сезоне-2022/23 Густафссон провел за «Торонто» 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка. Также он забил один гол в двух играх плей-офф.